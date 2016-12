Sieben Minuten Glückseligkeit: "Basti is back"

Bastian Schweinsteiger genoss sein Comeback sichtlich

Basti is back: Nach 255 Tagen ohne Einsatz für seinen Klub feierte Bastian Schweinsteiger ein Kurz-Comeback bei Manchester United. Das Grinsen wich dem Weltmeister nicht aus dem Gesicht.

Kaum zurück auf der Bühne im Theater der Träume, war Bastian Schweinsteiger fast wieder der Alte. Während die Fans in Old Trafford noch das Comeback des lange verstoßenen Weltmeisters nach 255 Tagen bejubelten, gab der eingewechselte Schweinsteiger schon wieder Kommandos - und er fuhr sich aufgeregt mit dem Handschuh durch sein grau meliertes Haar.

Basti is back! Wie Phönix aus der Asche. Der 32-Jährige, dessen Zeit bei Manchester United abgelaufen schien, zeigte sich dann auch elektrisiert von seiner Rückkehr beim 4:1 (1:1) im Ligapokal-Viertelfinale gegen West Ham United. "Ein fantastischer Abend mit einem perfekten Ergebnis. Danke für den herzlichen Empfang in Old Trafford", twitterte Schweinsteiger in der Nacht.

Amazing evening with a perfect result. Thanks for the warm welcome at Old Trafford! @ManUtd pic.twitter.com/cPSr1dIO8L — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 30. November 2016

Das Lächeln wich dem Ex-Münchner bei seinem ersten Einsatz für die Red Devils seit März kaum mehr aus dem Gesicht. Viele Fans standen in der 87. Minute auf, die Geräuschkulisse schwoll zu einem Jubelorkan an, als sich seine Einwechslung am Spielfeldrand andeutete. "Fans haben ein Gespür", schrieb Schweinsteigers Bruder Tobias sinngemäß bei Twitter. Auch Thomas Müller zwitscherte voller Freude: "Willkommen zurück auf dem Feld, mein Freund."

Und es passte irgendwie zu diesem Abend im "Theatre of Dreams", dass Bastian Schweinsteiger am letzten Treffer beteiligt war. Nach einem Einwurf von Wayne Rooney leitete der Ex-Nationalspieler den Ball mit dem Außenrist zu Ander Herrera weiter, der daraufhin Zlatan Ibrahimović maßgerecht bediente. Der wie auch Martial (48./62.) zweimal erfolgreiche Schwede (2./90.+3) bekam vom Boulevardblatt The Sun die zweithöchste Note 9 - Schweinsteiger für seinen rund siebenminütigen Einsatz immerhin die Note 6.

"Love Storm": Englische Presse feiert Schweinsteiger

Die englischen Medien würdigten die kurze Werbung in eigener Sache. "Obwohl der Deutsche nur kurz spielte, gelang es ihm zu glänzen", lobte der "Daily Star". Die altehrwürdige "Times" schrieb: "Es schien so, als sei er nicht mehr Teil der Pläne von Mourinho. Doch die Fans sind Schweinsteiger loyal verbunden geblieben. Sie bereiteten ihm einen herzlichen Empfang." Die "Bild"-Zeitung fasste die Reaktionen der Fans in den sozialen Netzwerken mit "Love Storm" zusammen.

Explizit loben wollte ManUniteds Teammanager José Mourinho, unter dem Schweinsteiger noch keine Minute gespielt hatte, den Joker allerdings nicht. Doch der Portugiese war zufrieden mit seinem Team - besonders mit dem starken Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan: "Ich bin so glücklich, denn wir haben gegen eine Mannschaft mit echten Premier-League-Qualitäten gewonnen. Und Micky hat gezeigt, was er kann", meinte Mourinho, der die Schweinsteiger-Rückkehr von der Tribüne aus sah. Am vergangenen Sonntag hatte er im Ligaspiel gegen West Ham (1:1) vor eine Wasserflasche getreten und war vom englischen Verband FA für eine Partie gesperrt worden.

Bereits in dieser Begegnung hatte Schweinsteiger erstmals in der Ära Mourinho auf der Bank gesessen, war aber nicht eingesetzt worden. Drei Tage später erfüllte sich der Wunsch des 32-Jährigen.