Klopp kontert Kritik von TV-Experten

Mit der Defensive zufrieden, mit der Boulevardpresse nicht: LFC-Coach Jürgen Klopp

15 Spiele in Serie nicht verloren, nur ein Punkt hinter Tabellenführer Chelsea - eigentlich müsste die Stimmung bei Liverpool-Coach Jürgen Klopp bestens sein. Doch der 49-Jährige nutzt den aktuellen Lauf, um mahnende Worte an die Öffentlichkeit zu richten.

Vor der anstehenden Partie beim AFC Bournemouth äußerte sich der Deutsche zur allgemeinen Kritik am Defensivverhalten seines Teams zu Saisonbeginn. Nach dem ersten Spieltag (4:3-Sieg beim FC Arsenal) hatten TV-Experten wie Gunners-Legende Thierry Henry und Gary Neville teils heftig über die Abwehrleistung der Reds gelästert. Besonders hart traf es damals den Spanier Alberto Moreno, dessen Darbietungen auf der linken Außenbahn als "Müll" bezeichnet wurden. Nun hat Klopp zum Gegenschlag ausgeholt.

"Es kommt auf verschiedene Faktoren an. Wie viele Gegentore haben wir einstecken müssen? 14? Davon fünf in den ersten beiden Spielen? Neville hat sich um die Defensive gesorgt, um unsere Performance, unsere Stärken, unsere Fähigkeiten. Das war okay, aber wir müssen über diese Themen aus logischer Sicht sprechen. Man kann nicht Fußball spielen, ohne Tore zu kassieren", so der Einwand des früheren BVB-Trainers, der sich vor allem mehr Geduld und Nachsicht wünscht: "Länger zusammenarbeiten zu können, ist sehr hilfreich, um etwas aufzubauen und stabilisieren zu können".

Zuletzt präsentierte sich die Defensive um den früheren Schalker Joel Matip sattelfest, in den vergangenen elf Ligaspielen mussten die Reds lediglich neun Gegentreffer hinnehmen und hielten insgesamt dreimal den Kasten sauber. Ein Erfolg des Teams, wie Klopp hervorhebt: "Wir verteidigen als Mannschaft, machen gemeinsam die Räume eng. Ich weiß nicht, ob es nur hier in England so ist, aber ihr mögt es sehr, euch einen Spieler herauszupicken - speziell, wenn es mal nicht läuft".