Missbrauchsskandal zieht massive Kreise

Bis zu 55 Klubs sollen bereits in den Missbrauchskandal verwickelt sein

55 Klubs sollen in den Missbrauchsskandal im englischen Fußball verwickelt sein. Das berichtete der "Observer" am Sonntag unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten, an den Ermittlungen beteiligten Polizei-Insider.

Demnach hat bereits ein Drittel der englischen Polizeistationen Untersuchungen zu verschiedenen Fällen von sexuellem Missbrauch eingeleitet.

Auch der englische Verband FA ist inzwischen ins Zwielicht gerückt. Russell Davy, einst Torhüter in der Jugend von Charlton Athletic, beschuldigte die FA, 1986 nicht auf seinen Brief geantwortet zu haben, in dem er den Verband auf Missbrauch durch Scout Eddie Heath aufmerksam gemacht hatte.

"Das macht mich wütend", sagte Davy dem "Sunday Mirror", "ich wurde im Stich gelassen und habe noch immer das Gefühl, dass es niemanden kümmert."