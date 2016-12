Mkhitaryan kritisch: "Ich war das Problem"

Henrikh Mkhitaryan (l.) sieht die Schuld für seinen schlechten Start bei United bei sich selbst

Mit großen Erwartungen, großen Ambitionen und noch größeren Vorschusslorbeeren wechselte Henrikh Mkhitaryan im Sommer vom BVB auf die Insel zu Manchester United. Dort fand sich der Armenier urplötzlich im Abseits wieder und wurde von Coach José Mourinho öffentlich kritisiert.

Es habe dennoch keine schlechte Beziehung zu Mourinho gegeben, so Mkhitaryan, dem nachgesagt wurde, er sei mit der Art des Portugiesen nicht zurechtgekommen. "Das Problem war nicht er, ich war es", so der Spielmacher gegenüber "Sky Sport News". Und weiter: "Inzwischen habe ich verstanden, warum ich meine Chance nun bekommen habe und ich werde sie nutzen." Es sei für ihn "sehr wichtig", zu spielen und ein Teil von Manchester United zu sein, ergänzte der 27-Jährige.

Bei seinem Wechsel habe er gedacht, er komme als Startelf-Spieler, musste dann jedoch einsehen, dass es nicht so einfach werden würde. "Ich hatte ein schlechtes Spiel gegen Manchester City, aber ich habe weiter an mir gearbeitet. Ich habe einen großartigen Job gemacht und meine Chance genutzt. Es war ein langer Weg", so Mkhitaryan.

Mkhitaryan will aus seinen Fehlern lernen

Inzwischen sei ihm auch klar, warum er in jedem Spiel alles geben müsse. Der Trainer habe eine große Auswahl auf Mkhitaryans Position und eine schlechte Partie bedeute daher automatisch einen Rückschritt im Gefüge. "Ich weiß, was ich in der Vergangenheit schlecht gemacht habe und was ich in der Zukunft gut machen kann", erläuterte der Nationalspieler.

Auch auf seinem Twitter-Account stellte der Ex-Borusse klar, dass sein Herz bedingungslos für United schlägt. Das Old Trafford sei nicht nur ein Stadion, sondern eine "Bühne". Sein Vater wäre sehr stolz auf ihn, wenn er ihn dort spielen sehen könnte, so Mkhitaryan.