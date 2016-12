Klopp schwärmt vom Schnäppchen Firmino

Jürgen Klopp ist ein großer Befürworter von Roberto Firmino

Als Roberto Firmino im Sommer 2015 für umgerechnet 41 Millionen Euro von Hoffenheim zum FC Liverpool wechselte, rieben sich viele Experten auf der Insel ungläubig die Augen und hielten den Brasilianer für deutlich überbewertet. Jürgen Klopp hielt den Transfer schon damals für ein absolutes Schnäppchen.

"Als ich Dortmund verlassen haben, war Firmino einer der besten Spieler in der Bundesliga", so Klopp, der kurze Zeit nach dem Brasilianer im Oktober 2015 an die Anfield Road kam. Bei dem Transfer habe er seine Finger aber nicht im Spiel gehabt, versicherte der 49-Jährige: "Ich habe niemandem Ratschläge gegebenen oder über ihn gesprochen."

Als Klopp von dem Firmino-Deal erfuhr, sei er ziemlich überrascht gewesen. "Als ich gehört habe, dass Liverpool ihn unter Vertrag genommen hat, dachte ich nur: 'Wie hat Liverpool das geschafft?' Sie waren nicht in ihrer besten Phase und andere Teams hätten deutlich mehr Geld für ihn hinlegen können", erklärte der Reds-Coach.

Skepsis in Liverpool ist verflogen

In Englands Arbeiterstadt ist die Nachricht vom Firmino-Transfer mit deutlich mehr Skepsis aufgenommen worden. Immerhin waren die 41 Millionen Euro zu jener Zeit die zweithöchste Ablöse, die der LFC je gezahlt hatte - und das für einen, in England, weitgehend unbekannten Spieler.

Für Klopp keine Überraschung. "In der Premier League kann man keinen perfekten Überblick über die Bundesliga haben. Und in der Bundesliga nicht über die Premier League", so der Ex-BVB-Coach. Das sei normal in seinen Augen, denn für viele auf der Insel sei Hoffenheim ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. "Selbst in Deutschland wissen einige nicht, wo Hoffenheim liegt", ergänzte der Kult-Trainer mit einem Augenzwinkern.

Die Wahrnehmung Firminos hat sich seit dem um 180 Grad gewandelt. Der Nationalspieler ist zur zentrale Säule im Liverpooler System geworden und besticht vor allem durch seine enorme Torgefahr. In der abgelaufenen Saison erzielte der 25-Jährige zehn Treffer und bereite acht weitere vor. Und auch in der laufenden Spielzeit war Firmino bereits wieder an zehn Toren in 13 Ligaspielen beteiligt.

The win over @ManCity a year ago today also brought goal number 1⃣ at #LFC for @Roberto_Firmino! 🙌 pic.twitter.com/uqvXLK76SC — Liverpool FC (@LFC) 21. November 2016

Klopp: "Er ist glücklich"

Der Schlüssel zu Firminos Erfolg ist ist laut Klopp seine Lockerheit. "Er ist glücklich. Er kümmert sich nicht um mehr Anerkennung. Natürlich ist er unglaublich wichtig für uns, weil er alle drei Positionen in unserem System spielen kann", schwärmte der gebürtige Stuttgarter.

Firmino sei mehr als nur ein Goalgetter, "er ist ein Verbindungsspieler, ein Torjäger, ein Kämpfer, ein Verteidiger." Zudem sei er ein guter Zuhörer, der immer weiter dazu lernen wolle. Alles in allem: "Ein schönes Paket."