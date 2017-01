Vorwurf an Lederer: Kein Bekenntnis

Oliver Lederer wurde als Coach von Admira Wacker freigestellt

"Er hat sich nicht zum Verein bekannt. Das macht kein gutes Bild", so lautet die Begründung von Admira Wacker für die Freistellung von Chefcoach Oliver Lederer. Am Dienstag war es in der Südstadt zu einem völlig unerwarteten Trainerwechsel gekommen und Damir Burić wurde als neuer Betreuer und Nachfolger von Lederer präsentiert.

In der Mittwoch-Ausgabe der "Kronenzeitung" nahm Neo-Aufsichtsrat-Chef Gerhard Bügler (Geschäftsführer von Hauptsponsor flyeralarm) zu dieser Rochade Stellung und warf Lederer, der Admira Wacker in der vergangenen Saison ins Finale des ÖFB-Cups und via Rang vier in der Bundesliga zu einem Europacup-Startplatz geführt hatte, fehlende Loyalität vor.

Sein "Flirt" mit Ex-Verein Rapid, als sich die Grün-Weißen von Trainer Mike Büskens getrennt hatten, war den neuen Machern der Niederösterreicher ein Dorn im Auge. Wenig später hatte sich Lederer aber dafür trotz des Interesses von Sensationsteam Altach zu seinem Arbeitgeber bekannt. Für die Vereinsführung in der Südstadt offensichtlich zu spät.

Lederer selbst, der bei Admira Wacker noch einen Vertrag bis 2018 hatte, kommentierte seine Freistellung so: "Ich akzeptiere das. Ein neuer Investor hat neue Ideen. Als Trainer bist du eine Schachfigur, die von anderen herumgeschoben wird, nur ein Stück Fleisch."

Seine Schwester Carmen Lederer hatte sich hingegen via facebook nach der Bekanntgabe der Trennung mit weit mehr Emotionen geäußert: "Ich bin echt schockiert, Oliver war in den schweren Zeiten für euch da und jetzt einfach ein aus? Ich weiß, dass mein Bruder ein sehr ehrgeiziger Mensch ist, der sich nicht immer Freunde macht, aber er hat die Mannschaft echt motiviert!!! So wie ich ihm kenne, und das tu ich sehr gut, wird er seinen Weg gehen und mit Sicherheit etwas besseres finden!!! #kein#herzblut !!!"

red