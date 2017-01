Manchester United will mit de Gea verlängern

David de Gea soll länger in Manchester bleiben

Manchester United will den Vertrag mit seinem spanischen Torhüter David de Gea verlängern. Wie die englische "Sun" berichtet, hat sich Trainer José Mourinho dazu entschieden, die entsprechende Vertragsoption zu ziehen, um den Rückhalt bis 2020 an den Verein zu binden.

Der aktuelle Vertrag läuft noch bis 2019. Zudem soll das Gehalt de Geas von 180.000 Britischen Pfund auf 200.000 Britsche Pfund pro Woche aufgebessert werden. Das entspricht einem Wochengehalt von knapp 230.000 Euro. Damit würde der 2011 von Atlético Madrid zu den Red Devils gewechselte gebürtige Madrilene zu einem Bestverdiener der englischen Premier League aufsteigen.

"Der Klub will die Option für Davids Vertragsverlängerung ziehen", zitiert das Blatt eine Insider-Quelle: "Er wird eine Gehaltserhöhung kriegen. Er ist seit Jahren einer der besten Torhüter der Welt. Es sollte keine Probleme geben, aber einige Klubs sind schon seit Jahren an ihm dran."

Zu diesen Klubs zählte unter anderem Real Madrid. Die Königlichen standen im Jahr 2015 haarscharf vor einer Verpflichtung de Geas. Diese platzte jedoch in letzter Sekunde der Transferphase und der Spanier verlängerte in Manchester. Aktuell sollen Real-Trainer Zinédine Zidane und Co. aber ein Auge auf Thibaut Courtois vom FC Chelsea geworfen haben. Eine Entwicklung, die wohl dazu beiträgt, dass de Gea länger in Manchester bleiben könnte.