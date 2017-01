Mario Leitgeb beim WAC auf dem Prüfstand

Mario Leitgeb hat beim FC St. Gallen schlechte Perspektiven

Ex-Austrianer Mario Leitgeb trainiert ab Dienstag mit dem Wolfsberger AC. Der zentrale Mittelfeldspieler war zuletzt für den FC St. Gallen im Einsatz.

Im Frühjahr 2016 kickte Leitgeb noch eifrig in der Schweizer Super League. Im Herbst stand er jedoch schon auf dem Abstellgleis des FC St. Gallen und durfte mit den Profis nicht mehr mittrainieren. Die Schweizer würden den 28-Jährigen gerne von ihrer Gehaltsliste bekommen.

Nun vermeldete der Wolfsberger AC, dass Leitgeb als Trainingsgast bei den Kärntnern weilt. Für Grödig und Austria Wien bestritt der Steirer insgesamt 54 Partien in der Bundesliga.

Ein weiterer Traininsgast des WAC konnte sich am vergangenen Wochenende bereits in einem Testspiel für eine mögliche Verpflichtung empfehlen. Issiaka Ouédraogo erzielte beim 5:0 gegen den Kapfenberger SV den vierten Treffer. Er hofft nach dem fußballerischen Abenteuer in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf eine Rückkehr nach Österreich.

Abschiednehmen hieß es indes für Michael Berger. Der 26-jährige Rechtsverteidiger wechselt bis Saisonende zum Erste-Liga-Klub Floridsdorfer AC.

Mehr dazu:

red