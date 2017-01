Wolfgang Katzian bleibt Austria-Präsident

Wolfgang Katzian bleibt Präsident der Wiener Austria

Am Mittwochabend fand im Wiener Rathauskeller die jährliche ordentliche Generalversammlung der Wiener Austria statt. Dabei wurde Präsident Wolfgang Katzian mit überwältigender Merheit für weitere vier Jahre zum Austria-Präsident gewählt. Beifall gab es aus dem Publikum auch von Wiens Bürgermeister Michael Häupl. Katzian ist damit nach Klub-Legende Emanuel "Michl" Schwarz der längstdienende Präsident der Austria-Historie.

Der neue alte Austria-Präsident ist jedenfalls voller Tatendrang: "Ich brenne schon darauf, alles umzusetzen, was wir uns für die nächsten Jahre vorgenommen haben." Dabei hat Wolfgang Katzian so manchen Meilenstein mitbegründet. So war er 2007 bei der erfolgreichen Vertragsauflösung mit MAGNA ein wichtiger Verhandlungspart. Weiters fallen in seine Ära ein Meistertitel, zwei Cuptitel und fünf Teilnahmen an einer Europacup-Gruppenphase.

"Wir haben uns vor zehn Jahren zum Ziel gesetzt, an die großen Traditionen dieses Klubs anzuschließen. Für die Zukunft ist klar: Jeder Austrianer brennt auf Titel. Wir hoffen sehr, dass wir einen solchen sehr bald wieder feiern können", wird Katzian nach der Generalversammlung innerhalb einer Aussendung zitiert.

red