Mustafi: "Meisterschaft nicht entschieden"

Torpremiere im Arsenal-Dress für Shkodran Mustafi

Shkodran Mustafi vom Premier-League-Zweiten FC Arsenal hat die Hoffnung auf den Titel noch nicht aufgegeben.

Trotz acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Chelsea glaubt er an eine Aufholjagd der Gunners: "In zwei Wochen ist ja auch das Derby, das ist eine gute Gelegenheit, den Rückstand zu verringern", erklärte Mustafi und fügte kämpferisch an: "Im Januar ist die Meisterschaft ohnehin noch nicht entschieden."

Mit seinem ersten Tor für die Londoner am Sonntag hatte der 24-Jährige entscheidenden Anteil daran, dass Arsenal wieder erster Verfolger der Blues ist. "Wichtig sind die drei Punkte, aber natürlich freut mich, dass ich jetzt endlich mein erstes Tor in der Premier League erzielen konnte, ich war ja schon das ein oder andere Mal knapp dran", so Mustafi, der den Charakter der Mannschaft lobt: "Wir geben nie auf und können immer nachlegen, das zeichnet uns aus".

Der Deutsche ist mit Arsenal seit 21 Spielen ungeschlagen. "Das ist natürlich eine schöne Serie, die hoffentlich noch lange anhält. Nach Niederlagen bin ich schlecht gelaunt, von daher freut mich das vor allem für die Menschen in meinem Umfeld", erklärte der Abwehrspezialist.