Austria baut Legionärsriege ab

Die Wiener Austria verleiht Patrizio Stronati in seine tschechische Heimat zum FK Mladá Boleslav

Die Wiener Austria hat bei den Bemühungen das zu große Legionärskontingent abzubauen einen Teilerfolg erzielt. Patrizio Stronati wurde für ein Jahr in seine tschechische Heimat zum FK Mladá Boleslav verliehen. Dies gaben die Violetten am Samstag offiziell bekannt.

Der 22-jährige Innenverteidiger soll sich im nördlichen Nachbarland beim Tabellenfünften der 1. fotbalová liga weiterentwickeln und dort seine Qualitäten unter Beweis stellen.

Stronati, der vor zwei Jahren von Banik Ostrau zu den Veilchen kam, brachte es in der aktuellen Saison nur auf insgesamt fünf Einsätze in der Kampfmannschaft. Nun soll er bei Mlada Boleslav so viel Spielpraxis wie möglich sammeln und dabei einen Schritt nach vorne in seiner Entwicklung machen.

Austria-Sportdirektor Franz Wohlfahrt meinte zum Transfer: "Wir denken, dass diese Leihe eine gute Lösung für alle ist. Bei uns kommt er an Petar Filipović, der ein Topmann ist, einfach nur sehr schwer vorbei und fällt auch der Ausländerregelung oft zum Opfer. Das weiß er selber auch, deswegen ist der Wechsel in seine Heimat jetzt der richtige Ansatz."

Chefcoach Thorsten Fink kommentierte den Wechsel so: "Aus Patrizios Sicht ist dieser Schritt nachvollziehbar, denn ein Junge in seinem Alter sollte Spielpraxis haben und die konnte er bei uns aufgrund der starken Konkurrenz nicht sammeln. So kann er sich woanders zeigen, ist in seinem eigenen Land und von daher sind das alles sehr gute Voraussetzungen."

