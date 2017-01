Horn bedient sich beim HSV

Vesel Limaj wechselt aus Hamburg ins Waldviertel. Fotocredit: SV Horn

Vesel Limaj wechselt von der zweiten Mannschaft des Hamburger SV zum SV Horn in die zweite österreichische Liga. Dort unterschrieb der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2018.

"Ich bin sehr zufrieden, dass es mit dem Wechsel zum SV Horn geklappt hat. Nun möchte ich mich hier persönlich weiterentwickeln und dem Team dabei helfen, den Klassenerhalt zu schaffen", wurde der 20-Jährige in einer Presseaussendung zitiert.

In der Regionalliga Nord in Deutschland brachte es Limaj in dieser Saison auf sechs Einsätze. "Vesel passt nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich gut in unser Team. Mit seinen Stärken, wie dem Zug zum Tor, der starken Schusstechnik und dem Willen sich stetig verbessern zu wollen, wird er der Mannschaft sicher weiterhelfen können", meinte Horn-Manager Marc-Kevin Prisching.

