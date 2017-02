Fix! Hernanes wechselt nach China

Hernanes wechselt nach China

Der Nächste, bitte: Nach fast 400 Pflichtspielen in der brasilianischen und italienischen Liga wechselt Mittelfeldspieler Hernanes mit sofortiger Wirkung von Juventus Turin zum chinesischen Klub Hebei China Fortune FC.

Wie der italienische Rekordmeister am Donnerstag bestätigte, haben sich beide Klubs auf eine Ablöse in Höhe von rund acht Millionen Euro geeinigt. Inklusive möglicher Bonuszahlungen kann die Summe jedoch noch auf ca. zehn Millionen Euro steigen.

Der mittlerweile 31-jährige Hernanes stand seit 2015 bei Juventus unter Vertrag und lief davor für Inter Mailand und Lazio Rom auf. Insgesamt absolvierte er 184 Spiele in der italienischen Serie A sowie 45 Europacup-Spiele. Seine Karriere begann der Mittelfeldspieler im Jahr 2005 beim FC São Paulo.

Auch Vereine aus der Bundesliga sollen in der Vergangenheit am Brasilianer interessiert gewesen sein. So wurde unter anderem dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen Interesse nachgesagt. Bei seinem neuen Arbeitgeber trifft Hernanes auf viele bekannte Gesichter. Neben Ex-ManCity-Trainer Manuel Pellegrini stehen auch der Ex-Römer Gervinho und der ehemalige Pariser Ezequiel Lavezzi bei Hebei China Fortune FC unter Vertrag.