Liverpool boykottiert "The Sun"

Journalisten von "The Sun" dürfen nicht mehr ins Stadion

Liverpool will Journalisten der Boulevardzeitung "The Sun" nicht mehr in sein Stadion lassen. Auch Interviews mit Trainer Jürgen Klopp oder Spielern der "Reds" soll es nicht mehr geben. Die "Sun" bestätigte den Ausschluss von der Anfield Road am Freitag. Liverpool war für eine Stellungnahme vorerst nicht zu erreichen.

Grund für den Bann soll angeblich die Berichterstattung der Zeitung über die Hillsborough-Katastrophe im Jahr 1989 sein. Damals starben 96 Liverpool-Fans im Gedränge im gleichnamigen Stadion in Sheffield, als die Polizei beim Halbfinale des FA Cups Hunderte Menschen auf eine schon völlig überfüllte Tribüne schleuste.

Die Polizei behauptete später, Schuld an der Tragödie seien betrunkene Fans gewesen. Die "Sun" unterstützte diese These mit ihrer Berichterstattung. Erst im April vergangenen Jahres widerlegte eine unabhängige Untersuchungskommission diese Anschuldigungen endgültig.

Eine Pressemitteilung der "Sun" scheint zu bestätigen, dass die Entscheidung von Liverpool mit Hillsborough zu tun hat. Darin heißt es: "Die Sun bedauert ihre Berichterstattung über die tragischen Ereignisse von Hillsborough zutiefst und ist sich klar, dass der durch diese Berichte entstandene Schaden weiterhin von vielen in der Stadt empfunden wird."

Gleichzeitig kritisiert die Zeitung den Schritt: "Journalisten von einem Verein zu verbannen ist schlecht für Fans und schlecht für den Fußball." Warum die Sperre mehr als 27 Jahre nach dem tragischen Vorfall kommt, war zunächst unklar. Im "Guardian" heißt es, die Vereinsführung hätte sich nach Gesprächen mit den Angehörigen der Getöteten zu dem Schritt entschlossen.

