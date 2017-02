Jurić als Genua-Trainer gefeuert

Ivan Jurić ist nicht länger Trainer in Genua

Der Kroate Ivan Jurić ist als Trainer des italienischen Erstligisten FC Genua 93 gefeuert worden. Jurić zahlte damit einen hohen Preis für die 0:5-Pleite im Duell gegen Pescara Delfino am Sonntag.

Genoa Cfc - Comunicato stampa. https://t.co/RKIF7XCPvL — Genoa CFC (@GenoaCFC) 19. Februar 2017

Schlusslicht Pescara hatte erst am Donnerstag seinen Coach Massimo Oddo durch den Tschechen Zdeněk Zeman ersetzt.

Jurić, seit Juni Trainer in Genua, wird von Andrea Mandorlini ersetzt, der von 2010 bis 2015 Hellas Verona betreut hatte. Der 56-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis Juni 2018, teilte der Klub mit. Damit ist die Anzahl der Trainerwechsel in der Serie A in dieser Saison auf acht angewachsen.