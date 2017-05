Ulmer und Leitgeb schreiben Geschichte

Andreas Ulmer kennt das Titel-Gefühl schon recht gut

Seit Samstag sind die beiden Salzburg-Kicker Andreas Ulmer und Christoph Leitgeb Mitglieder im Club der 20 erfolgreichsten Spieler der Bundesliga. Das Duo holte zum bereits siebenten Mal den österreichischen Meistertitel und befindet sich damit in dieser Hinsicht auf Augenhöhe mit ÖFB-Legenden wie Herbert Prohaska oder Karl Daxbacher. Einsamer Rekordhalter ist Robert Sara mit neun Titeln.

Während Sara seinen letzten Titel 1985 holte, finden sich unter den Top 20 auch einige Namen aus der Urzeit der heimischen Liga, etwa die Rapidler Edi Bauer, Richard Kuthan oder Josef Brandstätter. Bereinigt man die Liste um alle Titel vor Einführung der Bundesliga 1974/75, bleibt nur noch rund die Hälfte übrig. Dann rutscht Sara mit sieben Titeln nach hinten, das Trio Ernst Baumeister, Erich Obermayer und Leo Lainer führt in diesem Fall die Wertung mit je acht Titeln an.

Sicher ist, dass Salzburgs Stamm-Außenverteidiger Andreas Ulmer und der 2016/17 nur sporadisch eingesetzte Leitgeb die in Österreich erfolgreichsten aktiven Profis sind. Beide holten alle sieben Titel mit Red Bull Salzburg. Nur Gerhard Hanappi (Wacker Wien/1 Titel, Rapid 7 Titel), Friedl Koncilia (Innsbruck/4, Austria/4), Leo Lainer (Rapid/3, FC Tirol 2/, Austria Salzburg/3) und Kurt Garger (Rapid/4, FC Tirol/2, Austria Salzburg/1) eroberten ihre Trophäen im Dress mehrerer Vereine.

Um einen Titel zugerechnet zu bekommen, war zumindest ein Einsatz in einer Meistersaison vonnöten. Würde man auch Einberufungen in den Kader berücksichtigen, wäre etwa Ulmer bereits achtfacher Titelträger. Der Linzer saß für die Wiener Austria in deren Meistersaison 2005/06 achtmal auf der Bank.

