Ehrenpreis für DFB-Rekordtorschütze Klose

Außenminister Gabriel (l.) verleiht Klose den Ehrenpreis des Vereins Deutscher Fußball Botschafter

Ein Jahr nach seinem letzten Pflichtspiel hat DFB-Rekordtorschütze Miroslav Klose den Ehrenpreis des Vereins Deutscher Fußball Botschafter erhalten.

Der 38-Jährige wurde von Außenminister Sigmar Gabriel in Berlin ausgezeichnet. "Er ist weit mehr als ein Fußball-Botschafter", sagte Gabriel im Auswärtigen Amt und lobte Fairness, Teamgeist und außergewöhnlichen Einsatz Kloses. "Sie haben das Bild Deutschlands im besten Sinne geprägt."

Im Scherz merkte Gabriel mit Blick auf den 7:1-Sieg Deutschlands im WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien an: "Sie können sich gar nicht vorstellen, welche Arbeit Sie diesem Hause bereitet haben."

Klose hatte nach dem deutschen WM-Triumph in Rio seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Mit 71 Toren in 137 Länderspielen ist er DFB-Rekordtorschütze. Seine 16 Treffer sind zudem WM-Bestmarke. Bis vor einem Jahr war er noch für Lazio Rom in der Serie A aktiv. Seit November agiert er als Trainer-Lehrling im Team von Joachim Löw bei der deutschen Nationalmannschaft.

Auszeichnung für Schweinsteiger

Den Publikumspreis als Spieler bekam Bastian Schweinsteiger in Abwesenheit, in der Kategorie Trainer des Jahres wurde Horst Kriete, der zum Beispiel in China und Südafrika aktiv war, ausgezeichnet.

Der Verein Deutscher Fußball Botschafter zeichnet nach eigenen Angaben deutsche Coaches und Spieler aus, die im Ausland zu einem positiven Image Deutschlands beitragen.