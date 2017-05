Watford trennt sich von Coach Mazzarri

Walter Mazzarri hört nach der Saison in Watford auf

Der FC Watford und Teammanager Walter Mazzarri gehen nach dem letzten Saisonspiel gegen Manchester City getrennte Wege. Das gab der Klubvorstand bekannt.

Der 55-Jährige hatte Quique Sánchez-Flores abgelöst, nachdem dieser Ende der vergangenen Saison gefeuert worden war.

Der Italiener Mazzarri erlebte mit Watford ein enttäuschendes Saisonfinale und kassierte zuletzt fünf Niederlagen in Folge. Fast wären die Hornets noch in den Abstiegsstrudel geraten, erst die 0:4-Pleite von Hull City bei Crystal Palace am letzten Wochenende und der damit verbundene Abstieg Hulls machten den Klassenverbleib perfekt.

"Nach einem Gespräch zwischen Vorstand und Walter Mazzarri über die Zukunft und Ziele des Klubs wurde entschieden, dass er nach dem letzten Ligaspiel aufhört", hieß es in einem Statement von Klub-Chef Scott Duxbury.