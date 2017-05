Hellas Verona feiert Rückkehr in die Serie A

Giampaolo Pazzini (r.) und seine Teamkollegen feiern den Aufstieg

Mission Wiederaufstieg geglückt: Nur ein Jahr nach dem bitteren Gang in die zweite Liga hat Hellas Verona am Donnerstagabend die direkte Rückkehr in die Serie A perfekt gemacht.

Dem früheren Klub von Stürmerstar Luca Toni reichte am letzten Spieltag ein torloses Remis in Cesena, um Platz zwei zu sichern. Am Wochenende wird das Team aus Venetien den Erfolg mit einer pompösen Bustour durch die Stadt zelebrieren.

Vorige Woche hatte bereits SPAL Ferrara nach 49 Jahren Abstinenz den Aufstieg in die höchste italienische Spielklasse feiern dürfen.