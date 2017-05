Guardiola setzt auf Kompany und Agüero

MCFC-Coach Pep Guardiola will Kompany und Agüero halten

Pep Guardiola von Manchester City hat sich zur Zukunft zweier seiner Schützlinge geäußert. In einem Interview erklärte der Teammanager des englischen Erstligisten, dass Sergio Agüero und Vincent Kompany weiterhin im Klub bleiben und eine wichtige Rolle spielen sollen.

"Sie werden in der nächsten Saison bei ManCity sein. Sie haben sich stark verbessert in letzter Zeit", sagte der spanische Star-Coach gegenüber "Sky Sports".

Insbesondere für den ehemaligen HSV-Profi Kompany hatte Guardiola ein Lob parat: "Vincent hat acht oder neun Spiele hintereinander gespielt und wir haben Außergewöhnliches in ihm entdeckt." Gut möglich also, dass der belgische Nationalverteidiger in der nächsten Saison auf mehr Minuten kommt. In der nun abgelaufenen Spielzeit stehen lediglich elf Einsätze zu Buche. Dabei wurde der 31-Jährige allerdings auch durch Leistenbeschwerden und eine Knieverletzung zurückgeworfen.

Die Lage von Agüero bewertete Guardiola ebenfalls positiv, will das Spiel seiner Citizens jedoch umstellen. "Sergio hat uns immens geholfen. Nun ist es an uns, eine Lösung zu finden, sodass wir nicht nur von ihm und seinen Toren abhängig sind", erklärte der 46-Jährige. Der argentinische Angreifer erzielte in dieser Saison 20 Tore für Manchester City.