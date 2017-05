Guardiola sortiert vier Spieler aus

Jesús Navas verlässt ManCity im Sommer

Pep räumt auf: Der ManCity-Trainer wird im Sommer gleich vier Spieler aus dem aktuellen Kader streichen. Wenig überraschend setzt der Spanier den Rotstift vor allem in der Abwehr an.

In Gaël Clichy (31) und Bacary Sagna (34) müssen zwei Verteidiger, in Willy Caballero (35) zudem noch ein Torhüter die Citizens verlassen. Dazu wird auch der im Sommer auslaufende Vertrag von Welt- und Europameister Jesús Navas (31), der 2013 für rund 17 Millionen Euro aus Sevilla auf die Insel kam, nicht verlängert. Clichy stand seit 2011 in Manchester unter Vertrag, Sagna und Caballero jeweils seit 2014.

ManCity hatte in der ersten Saison unter dem ehemaligen Bayern-Coach Guardiola keinen Titel gewonnen, sich aber zumindest als Dritter der Premier League direkt für die Champions League qualifiziert. Für den Katalanen war es die schwächste Liga-Platzierung in seiner Trainer-Karriere. Dazu scheiterte das Team in der Champions League bereits im Achtelfinale am AS Monaco.