Can erzielt Premier-League-Tor des Jahres

Ein Traumtor des deutschen Nationalspielers Emre Can vom Liverpool FC ist zum besten Premier-League-Treffer der Saison 2016/17 gekürt worden.

Gegen den Watford FC erzielte der Schützling von Jürgen Klopp am 35. Spieltag der abgelaufenen Saison das entscheidende 1:0. Per Seitfallzieher aus gut zwölf Metern netzte Can eine Halbfeldflanke von Lucas Leiva mit großem artistischen Geschick ein. Die Direktabnahme des Deutsch-Türken schlug unhaltbar für Watfords Keeper Gomes in den linken Winkel ein.

Emre Can's spectacular bicycle kick has been voted the 2016/17 Carling Goal of the Season winner! Congratulations Emre! #PLAwards 🚲⚽️ pic.twitter.com/jgFLeNmKti — Carling (@carling) 26. Mai 2017

Can gehörte bei den Reds, die als Vierter der Premier League das Mindestziel Champions-League-Qualifikation erreicht haben, unter Ex-BVB-Coach Klopp zu den absoluten Stammspielern. Der 23-Jährige kam in einer Saison ohne Europapokal-Teilnahme für Liverpool auf 40 Pflichtspiele und erzielte in der Liga fünf Treffer.