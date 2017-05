Ex-BVB-Coach führt Huddersfield zum Aufstieg

Huddersfield Town feiert den Aufstieg

Das Wunder ist perfekt: Der englische Zweitligist Huddersfield Town ist nach einem Elfmeter-Krimi sensationell in die Premier League aufgestiegen.

Die vom früheren BVB-Coach David Wagner trainierten Terrier gewannen das Finale der Playoffs gegen den FC Reading im legendären Wembley Stadium im Elfmeterschießen mit 4:3, nach 120 Minuten waren keine Tore gefallen. Huddersfield spielte zuletzt vor 45 Jahren in der Premier League und darf sich auf einen wahren Geldregen freuen.

Der ehemalige 1860-Verteidiger Christopher Schindler verwandelte den entscheidenden Elfmeter und avancierte so zum Helden. Schon im Halbfinale setzte sich die Elf erst in der Lotterie vom Punkt gegen Sheffield Wednesday durch. Am Montag bot der Deutsch-Amerikaner Wagner in Schindler, Michael Hefele, Chris Löwe und Elias Kachunga gleich vier Deutsche von Beginn an auf, zudem wurde Winterneuzugang Collin Quaner im zweiten Durchgang eingewechselt.

Huddersfield erwischte im Finale den besseren Start und kam durch Innenverteidiger Hefele (5.) und Isaiah Brown (10.) zu besten Chancen. Nach der Pause war die Elf von Abwehrlegende Jaap Stam die aktivere Mannschaft, doch es blieb in einer robusten Partie nach regulärer Spielzeit torlos. In der Verlängerung vergab Huddersfield-Stürmer Nahki Wells aus elf Metern die beste Gelegenheit (116.).

Sieger im "richest game in football"

Das Finale war laut englischen Medien das "richest game in football", das lukrativste Spiel. Der "Telegraph" errechnete, dass der Sieger bis zu 200 Millionen Pfund (237,5 Mio. Euro) absahne - vor allem Fernsehgeld inklusive "Fallschirm-Zahlungen" bei Wiederabstieg. In der Championship kassierte Huddersfield keine fünf Millionen vom TV. Mit einem Etat von 16 Millionen Euro lagen die Terrier in der 24er-Liga auf Platz 18, in der Abschlusstabelle war es Platz fünf.

Vor dem Endspiel war Wagner mit seinem Team zu einem fünftägigen Trainingslager nach Portugal gereist. Seine größten Erfolge feierte der nordenglische Klub in den 1920-er Jahren, als er dreimal in Folge Meister wurde.

Wagner trainiert den Traditionsklub seit 2015, zuvor war er vier Jahre Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Der FC Ingolstadt und der VfL Wolfsburg blitzten bereits bei ihm ab.

Mehr dazu:

>> Das Fußball-Wunder zum Nachlesen im Liveticker