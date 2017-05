Bestätigt: Wenger will bis 2019 bleiben

Arsène Wenger bleibt womöglich Arsenal-Trainer

Die Ära von Arsène Wenger beim FC Arsenal geht wohl in die Verlängerung. Am Montag hat der Franzose bei einem Treffen mit Klubbesitzer Stan Kroenke letzte Details seines neuen Zweijahresvertrages ausgehandelt.

Dieser Kontrakt werde am Dienstag in Wengers Beisein den Vereinsdirektoren vorgelegt, für Mittwoch ist eine offizielle Mitteilung geplant. Sollte der Vorstand den Kontrakt durchwinken, wäre Vertragsverlängerung bis 2019 beschlossen.

Wenger hatte die ganze abgelaufene Saison über stark in der Kritik gestanden, am Ende verpasste er erstmals in seiner Zeit bei den Gunners die Top 4.

Damit ist Arsenal nach 19 Jahren in der Champions League in der kommenden Spielzeit erstmals nicht mehr in der Königsklasse vertreten. Am vergangenen Wochenende rettete seine Team um Kapitän Mertesacker und Özil die Saison aber mit dem FA-Cup-Triumph über den FC Chelsea (2:1).