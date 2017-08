Klare Ansage: CR7 will zurück nach England

Cristiano Ronaldo hat in Spanien Steuerärger

Im Zuge seiner Steuerschwierigkeiten mit dem spanischen Staat wurden bereits mehrfach Gerüchte laut, Cristiano Ronaldo wolle Real Madrid den Rücken kehren. Nun überrascht der Portugiese mit einer klaren Ansage.

Die englische Presse veröffentlichte Aussagen, die der 32-Jährige während seiner Gerichtsverhandlung wegen angeblicher Steuerhinterziehung am 31. Juli gemacht haben soll.

"In England hatte ich niemals solche Probleme, daher möchte ich dorthin zurückkehren", wird der Europameister, der zwischen 2003 und 2009 für Manchester United spielte, zitiert.

Die Vorwürfe, er habe zwischen 2011 und 2014 14,7 Millionen Euro hinterzogen, weist Ronaldo von sich: "Ich habe meine Steuern immer bezahlt, immer. In England und in Spanien habe ich immer bezahlt. Wie sie wissen, kann ich auch gar nichts verstecken, in meiner Situation wäre es auch lächerlich, so etwas zu versuchen."

CR7: "Ich bin ein offenes Buch"

Einen guten Grund liefert der mehrfache Weltfußballer auch gleich mit: "Ich bin offenes Buch. Sie müssen nur meinen Namen bei Google eintippen und alles über Cristiano kommt ans Licht. 'Forbes' veröffentlicht beispielsweise all meine Einkünfte."

Seine Steuer-Angelegenheiten habe er zudem immer regeln lassen: "Ich verstehe nichts von diesen Dingen. Ich bin nicht lange zur Schule gegangen. Das Einzige, was ich weiß, ist, wie man gut Fußball spielt. Wenn meine Ratgeber mir sagen: 'Cris, alles ist okay', dann glaube ich ihnen."