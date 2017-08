Gerrard spricht von "Krieg" um Coutinho

Steven Gerrard war lange Jahre Kapitän des FC Liverpool

Liverpool-Legende Steven Gerrard hat sich in die anhaltenden Wechselspekulationen um Mittelfeldstar Philippe Coutinho eingeschaltet. Er sprach dabei sogar von einem "Krieg" um den Brasilianer.

Während der Übertragung des europäischen Supercup-Spiels zwischen Real Madrid und Manchester United am Dienstagabend meinte der langjährige Kapitän des FC Liverpool im englischen TV-Sender "BT Sports": "Liverpool will ihn nicht verkaufen und wird alles was möglich ist tun, dass er bleibt. Aber am Ende kommt es auf ihn selbst an, was er bereit ist zu tun, in welche Art von Krieg er bereit ist zu ziehen, um wechseln zu können."

Klub-Ikone Gerrard legte sich fest: "Liverpool wird es ihm nicht einfach machen." Für den 37-Jährigen stehe aber fest, dass es für die Reds ziemlich schwierig werden dürfte, Coutinho zu halten. "Es ist sehr, sehr schwierig. Gerade südamerikanische Spieler sagen immer wieder, dass es ihr Traum sei, mal in Barcelona zu spielen."

Mascherano und Suárez die prominenten Vorgänger

Er erinnerte dabei an die Beispiele Javier Mascherano oder Luis Suárez, die ebenfalls vom FC Liverpool zu den Katalanen gewechselt waren.

Zuletzt war in englischen Medien darüber berichtet worden, dass der spanische Pokalsieger FC Barcelona bereit sei, umgerechnet 132 Millionen Euro für den 25-jährigen Coutinho zu bezahlen. Er würde damit zum zweitteuersten Transfer der Geschichte aufsteigen. Gleichzeitig hatte Teammanager Jürgen Klopp in den letzten Wochen immer wieder betont, seinen Mittelfeldakteur nicht ziehen lassen zu wollen.

Philipp Coutinho besitzt beim englischen Traditionsverein noch einen Vertrag bis 2022. Er spielt seit 2013 für den Klub und lief bisher in 138 Premier-League-Spielen für Liverpool auf, in denen er 34 Treffer erzielte.