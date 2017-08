Hünemeier: Klopps "Ansehen in England sehr hoch"

Uwe Hünemeier (l.) hofft auf viele Einsätze in der Premier League

In der vergangenen Saison schaffte Ex-BVB-Spieler Uwe Hünemeier den Aufstieg mit Brighton & Hove Albion in die Premier League. Dort trifft er auf seinen Ex-Trainer Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Für seinen ehemaligen Coach hat Hünemeier nur Lob übrig.

"Sein Umgang mit den Spielern ist herausragend. Seine soziale Kompetenz ist sicherlich außergewöhnlich und gepaart mit seiner fußballerischen Fachkompetenz eine Kombination allerhöchster Güte", sagte der 31-jährige Hünemeier in einem Interview mit dem Studieninstitut "IST", bei dem er parallel zu seiner Karriere als Fußballer ein Fernstudium macht: "Er lebt Fußball wie kein Zweiter und sein Ansehen in England ist bereits nach seiner noch relativ kurzen Zeit hier sehr hoch."

Hünemeier selbst spielt seit 2015 in England. Zuvor war er in Deutschland für Paderborn, Cottbus und Borussia Dortmund aktiv.

Hünemeier greift an: "So viele Spiele wie möglich"

Deswegen kann er den englischen gut mit dem deutschen Fußball vergleichen. "Die Zweikampfbeurteilung der Schiedsrichter ist definitiv großzügiger als in Deutschland", erklärte der Innenverteidiger: "Hart geführte Zweikämpfe mit Ball gehören zur Tagesordnung und ein hohes Bein gibt es auch nur sehr selten."

In der vergangenen Saison absolvierte Hünemeier wettbewerbsübergreifend nur 15 Saisonspiele. Im Idealfall sollen es in der kommenden Spielzeit mehr werden. "Mein Ziel ist es, so viele Spiele wie möglich zu machen", erklärte er. "Ich möchte nicht nur Teil des Kaders sein, sondern aktiv sein. Ich bin Wettkämpfer und will mich auf höchstem Niveau messen und das ist die Premier League absolut."