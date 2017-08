Ibrahimović-Comeback in Manchester?

Zlatan Ibrahimović kehrt möglicherweise als Trainer nach Manchester zurück

Kehrt Zlatan Ibrahimović in neuer Rolle zu Manchester United zurück? United-Trainer José Mourinho wirbt offensichtlich intensiv darum den Schweden zurück nach Old Trafford zu holen.

Britische Medien berichteten, Mourinho habe dem 35-jährigen Schweden sogar eine Trainerrolle für die Zeit nach seiner Profikarriere angeboten. Nach Informationen der Tageszeitung "The Independent" soll das Thema in den laufenden Vertragsgesprächen bereits diskutiert worden sein.

Mourinho hatte in der vergangenen Woche am Rande der 1:2-Niederlage beim europäischen Supercup in Skopje gegen Real Madrid bestätigt, dass über einen neuen Vertrag für Ibrahimović verhandelt werde. "Wir sprechen gerade über die Möglichkeit, dass er bei uns bleibt", erklärte Mourinho, nachdem der Vertrag des Stürmers im Sommer zunächst nicht verlängert worden war.

Ibrahimović war im Sommer 2016 von Paris Saint-Germain nach Manchester gewechselt. Der ehemalige schwedische Nationalspieler hatte für United wettbewerbsübergreifend 28 Tore in 46 Spielen erzielt, bis er im April eine Knieverletzung erlitt, die ihn für den Rest der Saison außer Gefecht setzte.

