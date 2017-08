Trauner gegen Altach wieder an Bord

LASK-Trainer Glasner freut sich auf Heimspiel

LASK-Neuerwerbung Gernot Trauner ist für das Bundesliga-Sonntagsspiel gegen Altach in Pasching (ab 16.30 Uhr im weltfussball-Liveticker) wieder fit. Der Defensivspieler, der sich im Testmatch gegen den 1. FC Köln eine Schulterprellung zugezogen hatte, werde am Sonntag von Beginn an dabei sein, bestätigte Trainer Oliver Glasner am Freitag bei einer Pressekonferenz.

"Wir freuen uns, dass wir jetzt wieder daheim spielen können, haben das Austria-Wien-Spiel relativ rasch abgehakt und schauen schon wieder nach vorne", sagte Glasner, der bis auf drei Akteure den gesamten Kader zur Verfügung hat. Ausfallen werden Rene Gartler und James Holland, die sich gegen die Austria am Oberschenkel verletzten, sowie Philipp Wiesinger, dem schon länger eine ähnliche Blessur zu schaffen macht. Marko Raguz könnte trotz eines Mittelhandknochenbruchs mit einer speziellen Schiene zum Einsatz kommen.

apa