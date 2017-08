Steht kurz vor einem Wechsel zu Lazio Rom: Nani

Der portugiesische Europameister Nani wechselt von Valencia zu Lazio. Der 30-Jährige traf kurz vor dem Ende des Transfermarktes in Europas Top-Ligen am Donnerstag zum Medizincheck in der italienischen Hauptstadt ein. Wenig später veröffentlichte Lazio die Vollzugsmeldung.

Der Stürmer stößt zunächst als Leihgabe nach Rom. Lazi besitzt aber auch eine Kaufoption für Nani. Er soll in der ewigen Stadt Keita Baldé ersetzen, der zu AS Monaco gewechselt war.

Vor seinem Wechsel zu Valencia im vergangenen Jahr hatte Nani unter anderem bei Fenerbahçe und Manchester United gespielt. Portugal führte er bei der Europameisterschaft 2016 als Kapitän durch das Finale, das die Portugiesen 1:0 gewannen, nachdem sich Christiano Ronaldo verletzt hatte.