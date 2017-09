Erleichterung! Kein Kreuzbandriss bei RvP

Fällt monatelang aus: Robin van Persie

Erleichterung beim türkischen Spitzenklub Fenerbahçe Istanbul sowie bei der niederländischen Nationalmannschaft. Entgegen anders klingender Medienberichte hat Stürmerstar Robin van Persie keinen Kreuzbandriss erlitten.

Zunächst hieß es, der Torjäger habe sich eine Ruptur des Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Nun dementierte er persönlich: "Im Moment habe ich eine leichtere Knieverletzung, wegen der ich wohl drei Wochen pausieren muss. Das ist das Ergebnis mehrerer Untersuchungen, der ich mich bei Kniespezialisten unterzogen hatte. Ich bin zuversichtlich, schon bald wieder auf dem Trainingsplatz zu stehen."

Van Persie lief in seiner Laufbahn 102-mal für Oranje auf und erzielte dabei 50 Treffer. Beim 0:4 in Frankreich feierte er in der Vorwoche nach knapp zweijähriger Pause sein Nationalmannschafts-Comeback.