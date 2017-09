Sturm dank Zulechner im Achtelfinale

Philipp Zulechner traf im Doppelpack

Bundesliga-Tabellenführer Sturm Graz hat am Dienstag mit viel Mühe das Achtelfinale des ÖFB-Cups erreicht. Gegen Regionalligist USK Anif lag die Elf von Trainer Franco Foda in Grödig im Zweitrundenspiel bis zur 78. Minute in Rückstand, ehe Philipp Zulechner mit einem Doppelpack die Partie noch in der regulären Spielzeit drehte (78., 94.).

In der 50. Spielminute hatte Anif-Keeper Josef Stadlbauer mit der Brust einen Foulelfmeter von Peter Žulj pariert. Sturm, das gegen den Tabellenzweiten der Regionalliga West durch einen Treffer von Marinko Sorda in der 20. Minute ins Hintertreffen geraten war, wendete so die dritte Pflichtspielniederlage in Folge ab.

Mehr dazu:

