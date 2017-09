Can spielt Liverpool-Krise herunter

Emre Can trifft mit Liverpool auf Leicester City

Vier Spiele in Folge konnte der FC Liverpool nicht gewinnen. Vor dem Spiel bei Leicester City müssen die Reds unbedingt wieder punkten. Emre Can sieht die Situation derweil gelassen. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Erfolgserlebnis gefeiert wird.

Auf der Pressekonferenz vor dem kommenden Premier-League-Duell gegen die Foxes (Samstag, 18:00 Uhr) relativierte der Liverpooler Mittelfeldmotor die jüngste Kritik an der Mannschaft: "Es hat sich nichts geändert. Wir haben dasselbe Team, denselben Manager und denselben Spielstil."

Nachdem Liverpool aus den ersten drei Saisonspielen noch sieben Punkte einfahren konnte, lief es bei Teammanager Jürgen Klopp zuletzt nicht mehr so rund. "Wir müssen unser Selbstvertrauen zurück gewinnen, mehr Tore erzielen und dann wird unsere Zeit wieder kommen", ist sich der 23-jährige Can sicher.

Die herbe 0:5-Schlappe bei Manchester City am 4. Spieltag sei zwar schmerzhaft gewesen. Allerdings habe Liverpool "nicht so schlecht gespielt". Vor dem ersten Treffer der Citzens hätten die Reds mehrere Chancen auf das 1:0 gehabt: "Hätten wir getroffen, wäre das Spiel ganz anders ausgegangen." Letztlich war die Rote Karte von Sadio Mané in der 37. Minute der Knackpunkt im Spitzenspiel gewesen: "Danach war das Spiel vorbei und wir haben verloren."

Nach den unglücklichen Unentschieden gegen Sevilla (2:2) und Burnley (1:1) will Liverpool nun am Samstag die Revanche gegen Leicester City. Erst am Dienstag unterlagen Can und Co im King Power Stadium im englischen Liga-Pokal mit 0:2.