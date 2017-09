Höwedes hat sich Juve-Start "anders vorgestellt"

Das Juventus-Debüt von Höwedes verzögert sich weiter

Das Debüt von Benedikt Höwedes beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin verzögert sich weiter.

"Beim Training am Donnerstag habe ich mich am gezerrten Muskel verletzt, so dass ich in den kommenden Wochen ausfalle", schrieb der ehemalige Schalker bei Twitter: "Natürlich habe ich mir den Start anders vorgestellt. Ich bin extrem enttäuscht."

Der 29-Jährige war Ende August auf Leihbasis von Schalke 04 zu nach Turin gewechselt, konnte aufgrund der Verletzung aber noch kein Pflichtspiel bestreiten.

Dennoch sei Höwedes in Turin "mit offenen Armen empfangen" worden: "Und auch wenn ich trotz meines Sprachkurses natürlich noch nicht alles verstehe, macht es mir viel Freude, Teil dieses ambitionierten Teams zu sein."

Auch sein Nationalmannschafts-Kollege Sami Khedira, dessen Rückkehr in den Kader für die Champions-League-Partie gegen Olympiakos Piräus am Mittwoch geplant ist, zählt im Stadtderby am Samstagabend gegen den FC Turin nicht zum Aufgebot.