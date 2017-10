Tuchel zu Everton? "Kein Kommentar"

Thomas Tuchel ist seit seiner Trennung von Borussia Dortmund vereinslos

Nach der Entlassung von Ronald Koeman ist der FC Everton auf der Suche nach einem neuen Teammanager. Ganz oben auf der Liste der potenziellen Kandidaten soll Thomas Tuchel stehen.

Das berichtet der englische "Mirror". Demnach hat der Premier-League-Klub bereits Kontakt zum ehemaligen Coach von Borussia Dortmund aufgenommen. Doch Tuchel wolle keine voreilige Entscheidung treffen, heißt es. Schließlich gilt er auch als potenzieller Nachfolger von Bayern-Trainer Jupp Heynckes, der sein Amt am Ende der Saison niederlegt, so das Blatt.

"Wir werden es so wie in der Vergangenheit auch in der Zukunft halten: Gerüchte werden wir nicht kommentieren", erklärte Tuchel-Berater Olaf Meinking auf Anfrage. Der 44-jährige Tuchel war zuletzt unter Berufung auf chinesische Quellen auch als Trainer-Kandidat bei Serienmeister Guangzhou Evergrande gehandelt worden.

Everton hatte Koeman nach der 2:5-Niederlage gegen den FC Arsenal am Montag entlassen. Der Klub aus Liverpool zog damit Konsequenzen aus dem schlechten Saisonstart. Mit acht Punkten aus neun Spielen liegen die Toffees derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz.

Interimscoach als langfristige Lösung?

Der FC Everton selbst hat bisher noch vollkommen offen gelassen, wer künftig als Teammanager übernehmen wird. Der "Mirror" berichtet, dass der bisherige U23- und jetzige Interimscoach David Unsworth bis mindestens zur Länderspielpause in drei Wochen an der Seitenlinie der Londoner stehen wird. Unsworth war im Mai 2016 bereits erfolgreich Interimstrainer von Everton. Dass der 44-Jährige auch eine langfristige Option sein könnte, ist nicht ausgeschlossen.

Weitere Kandidaten auf das Traineramt in Everton sollen Burnley-Trainer Sean Dyche, Watfords Coach Marco Silva und Leonardo Jardim von AS Monaco sein. Tuchel gelte aber als Favorit.