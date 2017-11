Gündoğan: "In der Premier League passiert viel mehr"

İlkay Gündoğan wurde zuletzt als Einwechselspieler berücksichtigt

İlkay Gündoğan freut sich nach einem Jahr Abstinenz auf seine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft. Er habe beim Anruf des Bundestrainers Joachim Löw keine Minute überlegen müssen.

"Er fragte mich offen, ob ich noch ein wenig Trainingszeit bräuchte oder mich wieder bereit für die Nationalelf fühle. Ich habe das sofort bejaht, denn ich wollte unbedingt wieder dabei sein", berichtete der Mittelfeldstar von Manchester City über das Telefonat mit dem Nationalcoach in der letzten Woche.

Nach mehreren Verletzungen wurde Gündoğan im Verein wie auch in der Nationalmannschaft empfindlich zurückgeworfen, fiel im laufenden Kalenderjahr nach einem Kreuzbandriss monatelang aus. Der 27-Jährige brennt nun darauf, mit Manchester City in England weiter durchzustarten. Die Citizens sorgen in der Premier League derzeit für mächtig Furore und führen die Tabelle nach herausragenden Leistungen in den letzten Wochen mit bereits acht Punkten Vorsprung an.

Den Wechsel auf die Insel habe der ehemalige Dortmunder vor allem aus sportlichen Gründen vollzogen: "Ich bin der ehrlichen Meinung, dass die Premier League in vielen Bereichen attraktiver ist als die Bundesliga. In Sachen Strafraum-Szenen und Torchancen passiert viel mehr", so der gebürtige Gelsenkirchener. Gündoğan gestand aber auch ein: "Dazu kommt, dass du bei den meisten englischen Klubs auch mehr verdienst."

Große Ziele in der Champions League

In der laufenden Saison wurde er von Teammanager Pep Guardiola seit seinem Comeback sechs Mal eingewechselt, stand unter anderem zuletzt im Topspiel gegen den FC Arsenal eine Viertelstunde auf dem Rasen. Auch auf internationaler Ebene hofft der Mittelfeldspieler auf vermehrte Einsatzzeiten.

Gündoğan peilt mit ManCity große Ziele in der Champions League an, warnte aber gleichzeitig auch vor dem wiedererstarkten FC Bayern München: "Wir können mit unserem Abschneiden bisher zufrieden sein. Aber Bayern hat sich nach dem Rückschlag in Paris unter Jupp Heynckes zurückgemeldet. Von daher sehe ich die Chancen beider Teams derzeit gleich groß", so der Königsklassen-Finalist von 2013.