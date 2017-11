Solo: "Blatter hat meinen Po begrapscht"

Hope Solo (l.) erhebt schwere Vorwürfe gegen Joseph Blatter

Die zweimalige Olympiasiegerin Hope Solo hat Belästigungsvorwürfe gegen den ehemaligen FIFA-Präsidenten Joseph S. Blatter (81) erhoben.

"Blatter hat meinen Po begrapscht", sagte die 36-Jährige im Interview mit der portugiesischen Wochenzeitung "Expresso".

Der Vorfall, den Solo auf Nachfrage der englischen Tageszeitung "The Guardian" bestätigte, soll sich bei der Weltfußballerwahl 2013 zugetragen haben. Ein Sprecher Blatters wies die Anschuldigungen zurück. "Die Vorwürfe sind so lächerlich wie der Penalty für die Schweizer Nationalmannschaft am Donnerstag", sagte Blatter-Sprecher Thomas Renggli dem Boulevard-Blatt "Blick".

Solo: "Ich war geschockt"

Laut der 202-maligen Nationalspielerin Solo sei der Vorfall keine Ausnahme im Frauenfußball: "In meiner ganzen Karriere habe ich so etwas erlebt. Das passiert nicht nur in Hollywood." Zuletzt hatte es in der US-Filmfabrik diverse Anschuldigungen unter anderem gegen den mächtigen Filmproduzenten Harvey Weinstein, aber auch Stars wie Kevin Spacey oder Dustin Hoffman gegeben.

"Ich war geschockt", sagte Solo über den Vorfall, allerdings habe sie sich zusammenreißen müssen, weil sie kurz danach die Bühne betreten musste. Auf die Frage, warum sie sich nicht früher geäußert habe, erklärte sie: "Ich konfrontiere Leute direkt." Allerdings habe sie Blatter seitdem nie wiedergesehen.

Blatter war zusammen mit dem früheren UEFA-Präsidenten Michel Platini im Jahr 2015 von der Ethik-Kommission des Weltverbandes FIFA gesperrt worden. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte die von der FIFA-Berufungskommission von acht auf sechs Jahre reduzierte Sanktion Ende 2016 bestätigt.