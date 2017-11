St. Pölten gewinnt schon wieder nicht

Die Partie blieb größtenteils ohne große Höhepunkte

Der SKN St. Pölten muss in der Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Sieg in dieser Spielzeit warten. Das Schlusslicht kam am Samstag in der 15. Runde vor eigenem Publikum gegen den WAC nicht über ein 0:0 hinaus und liegt damit schon zehn Punkte hinter dem Tabellenneunten Mattersburg.

Roope Riski vergab in der 21. Minute einen Elfmeter für die Niederösterreicher, die saisonübergreifend schon seit 19 Bewerbspartien einem vollen Erfolg nachlaufen. Zuvor hatte WAC-Abwehrchef Nemanja Rnic einen Schupfer von Daniel Schütz im Strafraum mit der Hand berührt. Riski schoss den Strafstoß aber zu schwach und unplatziert, Goalie Alexander Kofler erriet die Ecke und bewahrte sein Team damit vor einem Absinken in den Abstiegskampf.

Ansonsten blieb die erste Hälfte ohne große Höhepunkte. WAC-Stürmer Dever Orgill schoss nach einem Sololauf über das Tor (11.), Bernd Gschweidl prüfte SKN-Schlussmann Christoph Riegler (36.). Auch nach dem Seitenwechsel sahen die rund 1.500 Zuschauer eine zerfahrene Partie. Am gefährlichsten wurde es noch in der 65. Minute: Nach einem Corner klärte David Stec bei einem Kopfball von WAC-Mittelfeldmann Mario Leitgeb knapp vor der Linie.

So blieb es bei der Nullnummer, die dem WAC mehr hilft als St. Pölten. Die Kärntner liegen als Tabellenachter nach wie vor zehn Punkte vor dem Relegationsplatz, haben aber auch schon zehn Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen.

