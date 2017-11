Die Roma ringt Lazio im Stadtderby nieder

Radja Nainggolan (re.) gewinnt mit AS das Stadtderby gegen Lazio Rom

Nach einem verdienten Sieg im 147. Derby della Capitale bleibt AS Rom in der italienischen Serie A den Spitzenklubs SSC Neapel und Juventus Turin auf den Fersen.

Die Roma bezwang den Lokalrivalen Lazio verdient mit 2:1 (0:0) und verbesserte sich mit 30 Punkten auf den dritten Tabellenplatz.

Neapel (32) könnte am Abend (20:45 Uhr) seinen Vorsprung mit einem Sieg gegen AC Mailand wieder auf fünf Zähler ausbauen. Titelverteidiger Juve (31) tritt am Sonntag (15:00 Uhr) bei Sampdoria Genua an, dabei gibt Weltmeister Benedikt Höwedes nach überstandener Oberschenkelverletzung möglicherweise sein Debüt.

Diego Perotti (49., Foulelfmeter) und Radja Nainggolan (53.) brachten die Roma mit einem Doppelschlag 2:0 in Führung. Dem Ex-Dortmunder Ciro Immobile (72., Handelfmeter) gelang nur noch der Anschlusstreffer.

Für AS Rom geht es am Mittwoch in der Champions-League weiter, die Giallorossi sind um 20.45 Uhr bei Atlético Madrid gefordert. Lazio Rom empfängt am Donnerstag um 19 Uhr in der Europa-League Arnhem.