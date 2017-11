Zlatan entthront: Granqvist Fußballer des Jahres

Andreas Granqvist ist Schwedens Kapitän und Fußballer des Jahres

Schwedens Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic ist zum ersten Mal seit 2006 nicht Schwedens Fußballer des Jahres. Der 36 Jahre alte Stürmer von Manchester United, der gerade erst sein Comeback nach siebenmonatiger Verletzungspause gefeiert hat, musste sich Nationalverteidiger Andreas Granqvist vom russischen Klub FK Krasnodar geschlagen geben.

Granqvist hatte nach Ibrahimovics Rücktritt aus der Nationalmannschaft im Anschluss an die Europameisterschaft 2016 in Frankreich dessen Nachfolge als Kapitän angetreten und Schweden über die Playoffs gegen Italien (1:0, 0:0) zur WM-Endrunde 2018 in Russland geführt.

Anlässlich der Ehrung in Stockholm erklärte Granqvist: "Ich will diese Auszeichnung mit meinen Kollegen aus dem Nationalteam teilen. Wir haben das alle zusammen geschafft."