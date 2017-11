Klopp hofft weiter auf Verbleib von Can

Pflegen ein gutes Verhältnis: Emre Can und Jürgen Klopp

Jürgen Klopp hat weiter Hoffnung auf ein Verbleib von Fußball-Nationalspieler Emre Can beim FC Liverpool.

"Er könnte auch noch im Mai unterschreiben. Wir wollen ihn auf alle Fälle behalten. Dafür müssen wir aber als Klub so attraktiv wie möglich sein", erklärte der deutsche Coach.

Der Vertrag des ehemaligen Leverkuseners läuft am Saisonende aus. Zuletzt waren die Verhandlungen ins Stocken geraten. Angeblich sollen Ex-Klub Bayern München, Borussia Dortmund und Juventus Turin an Can interessiert sein. Der 23-Jährige spielt seit 2014 für die Reds.

Ob der DFB-Auswahlspieler am Samstag im Kracher gegen Chelsea mitwirken kann, bleibt unklar. "Er ist fraglich", sagte Klopp.

Emre Can a doubt for #LFC v Chelsea, says Jürgen Klopphttps://t.co/EV0erLVeb9 pic.twitter.com/ad7B0KIzbP — Liverpool FC (@LFC) 24. November 2017

Joel Matip steht nach überstandener Oberschenkelverletzung dagegen vor dem Comeback.