Wenger: Cech kann auch mit 40 noch spielen

Laut Arsène Wenger könnte Petr Cech auch noch mit 40 zwischen den Pfosten stehen

Arsenal-Trainer Arsène Wenger traut seinem Stammkeeper Petr Cech zu, auch noch mit 40 Jahren zu spielen. Der Franzose macht das vor allem an der Fitness des Torhüters fest.

Nach einem mäßigen Saisonstart ist der FC Arsenal zurück in der Spur. Das liegt unter anderem am starken Cech, der in dieser Spielzeit schon sieben Mal seinen Kasten sauber hielt. Wenger lobt die Professionalität des Schlussmannes. "Er ist ein Perfektionist. Er fühlt sich gut und will immer am besten sein", wird der Coach auf der Arsenal-Webseite zitiert.

Die gute Verfassung des Tschechen liege vor allem an seiner körperlichen Veränderung. "Er hat etwas an Gewicht verloren und ist schlanker denn je. Ich denke er profitiert davon. Cech ist fitter als je zuvor."

Wenger vergleicht den 35-Jährigen mit dem niederländischen Torwart Edwin van der Sar. "Die beiden sind intelligent, haben eine ähnliche Körpergröße und eine ähnliche Qualität", sieht der Franzose die Parallelen.

Van der Sar beendete seine Karriere mit 40. Das gleiche traut Wenger auch Cech zu.