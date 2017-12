Atlético Madrid jagt Argentinien-Perle

Lautaro Martínez sorgt über die Grenzen Argentiniens hinaus für Aufsehen

Gemeinsam mit dem FC Barcelona ist Atlético Madrid als einziges Team der spanischen Primera División noch ungeschlagen, bewerbsübergreifend haben die "Colchoneros" ihre letzten vier Pflichtspiele allesamt gewonnen. Zuletzt drehten sie im Heimspiel gegen Real Sociedad einen Rückstand noch in einen 2:1-Sieg.

Die aktuelle Form lässt die Fans des Madrider Arbeiterklubs wieder von Großem träumen, auf internationalem Parkett wird man zumindest in naher Zukunft allerdings wieder kleinere Brötchen backen müssen. In der Champions League droht bereits nach der Gruppenphase das Aus, nur ein Wunder - ein Auswärtssieg beim FC Chelsea sowie eine gleichzeitige Heimpleite der AS Roma gegen Qarabağ - am letzten Spieltag brächte "Atleti" doch noch ins Achtelfinale.

Atlético mit erstem Angebot für Lautaro Martínez abgeblitzt

Indes wird in den Büros des neuen Estadio Wanda Metropolitano im Nordosten der spanischen Hauptstadt eifrig am Kader der Zukunft gebastelt. Flügelspieler Vitolo Machín und Rückkehrer Diego Costa stoßen im Jänner zur Mannschaft, mit Blick auf den kommenden Sommer verhandeln die Rot-Weißen derzeit aber auch mit dem argentinischen Klub Racing de Avellaneda. Dort sorgt mit Lautaro Martínez ein 20-jähriger Stürmer für Aufsehen, dessen Name schon in den Notizblöcken verschiedener Großklubs steht.

"Wir haben ein Angebot über 12,75 Millionen Euro erhalten, dieses jedoch abgelehnt", bestätigte Racing-Präsident Víctor Blanco gegenüber der Zeitung Olé eine Atlético-Offerte. Martínez solle über den Winter hinaus gehalten werden, um der Mannschaft in der Copa Libertadores, der südamerikanischen Champions League, zu helfen.

Das Supertalent ist aktuell Bestandteil von Argentiniens U20-Auswahl und hält nach überstandenem Mittelfußbruch in der nationalen Meisterschaft bei drei Toren in fünf Einsätzen. Laut der spanischen Marca seien auch die AS Monaco sowie Borussia Dortmund an dem Angreifer interessiert.

David Mayr