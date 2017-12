Lazio verliert daheim gegen Torino

Die rote Karte für Immobile leitete Lazio-Niederlage ein

Lazio Rom hat im Kampf um die Topplätze in der italienischen Meisterschaft am Montag an Boden verloren. Die Römer schlitterten im Spiel der 16. Runde zu Hause gegen Torino in eine 1:3-Niederlage. Sie kassierten damit nicht nur die zweite Pleite in Folge nach dem 2:3 bei Zulte Waregem in der Europa League am Donnerstag, sondern haben nur eines der jüngsten sechs Pflichtspiele gewonnen.

Lazio musste nach einer roten Karte für Stürmer Ciro Immobile (45.+1) eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren. Alex Berenguer (54.), Tomás Rincón (64.) und Simone Edera (73.) sorgten für die Entscheidung. Lazios Ehrentreffer gelang Luis Alberto (69.).

Die Römer sind nach wie vor Fünfter mit acht Zählern Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand, haben aber ein Spiel weniger ausgetragen. Torino ist Achter.

Mehr dazu:

