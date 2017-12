Kurios: Polster-Klub bekommt Cannabis-Sponsor

Toni Polsters Klub wird von einem Cannabis-Produzenten gesponsort

Der frühere Bundesliga-Star Toni Polster (1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach) und der von ihm trainierte österreichische Fußball-Viertligist Wiener Viktoria gehen völlig neue Wege in Sachen Sponsoring.

Wie das Internetportal "laola1.at" berichtete, arbeitet der Klub bereits seit November mit dem österreichischen Cannabis-Produzenten Flowery Field zusammen.

Das Unternehmen aus Brunn am Gebirge in der Nähe von Wien ist der österreichweit größte Anbieter von Cannabis-Pflanzen, aus denen theoretisch die Drogen Haschisch und Marihuana gewonnen werden können. Der Anbau von Cannabis-Pflanzen ist in Österreich jedoch legal, solange die Stauden nicht zur Blüte kommen. Laut der Zeitung "Die Presse" sollen 30 Prozent der Sponsoringsumme an soziale Projekte gehen.