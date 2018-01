Wenger: Verbleib für Özil "weiterhin eine Option"

Mesut Özil könnte seinen Vertrag bei Arsenal verlängern

Noch immer konnten sich Mesut Özil und der FC Arsenal nicht über eine Verlängerung seines Vertrags einigen. Trainer Arsène Wenger erklärte jetzt, dass die Gespräche allerdings weiterhin auf Hochtouren laufen.

"Zu bleiben, ist weiterhin eine Option für ihn", erklärte der 68-Jährige gegenüber britischen Medien. Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Özil seien "sehr lebendig", so der Coach weiter.

Um Özil von einem Verbleib zu überzeugen, braucht es laut Wenger zwei Dinge: "Die Jungs wollen Titel gewinnen und sie wollen auch Geld verdienen. Also suchen sie sich Klubs, die ihnen diese Kombination bieten können."

Um diese Titel auch mit Arsenal gewinnen zu können, hofft Wenger darauf, dass die Leistungsträger dem Team erhalten bleiben. Bei Alexis Sánchez macht sich der Trainer aber wenig Hoffnung: "Es sieht danach aus, dass Sánchez seinen Vertrag nicht verlängert. Aber wir wollen Jack Wilshere halten und wenn wir eine Möglichkeit haben Özil zu überzeugen, wäre der Neuanfang nicht so schwer, als wenn alle drei Spieler gehen."

Özil wurde zuletzt von englischen Medien vor allem mit einem Wechsel in der Winterpause zu Manchester United in Verbindung gebracht. Auch der FC Barcelona zeigte Berichten zufolge Interesse. Eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro stand im Raum.