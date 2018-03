Klopp: Firmino verdient neuen Liverpool-Vertrag

Jürgen Klopp fordert eine Vertragsverlängerung von Roberto Firmino

Nach dem Abgang von Philippe Coutinho zum FC Barcelona sind die verbleibenden Stars des FC Liverpool noch mehr gefragt, um die sportlichen Ziele zu erreichen. Einer der wichtigsten Säulen des Klubs ist laut Trainer Jürgen Klopp Leistungsträger Roberto Firmino.

Aus diesem Grund fordert der Coach auch eine Vertragsverlängerung des Brasilianers. "Es ist sehr wichtig für beide Seiten. Ich denke, alles was wir machen, die Art und Weise, wie wir ihm die Möglichkeit geben, ständig zu spielen, das hat er verdient", stellte Klopp klar und ergänzte: "Er verdient das, weil eine Arbeitsleistung hervorragend ist. Er ist hier zu einem anderen Spieler geworden."

Der Vertrag von Firmino läuft noch bis 2020. Bereits Anfang Januar hatte der "Telegraph" berichtet, dass ein Teil der 160 Millionen Euro aus dem Coutinho-Deal in eine vorzeitige Vertragsverlängerung des 26-Jährigen investiert werden sollen.

Der Ex-Hoffenheimer Firmino erzielte in seinen bisher 93 Premier-League-Spielen satte 34 Tore. In der aktuellen Saison netzte der Angreifer wettbewerbsübergreifend 22 Mal ein. Kein Wunder, dass Klopp in höchsten Tönen von seinem Schützling schwärmt: "Wir brauchen Spieler, die gut am Ball sind und Robertos Fußball-Intelligenz besitzen."

Klopp sagte außerdem, dass es wichtig sei, Spieler in einem guten Alter zu halten, sodass noch Raum für Verbesserung besteht. "Diesen Raum wollen wir Firmino mit einem neuen Vertrag geben", so der ehemalige Dortmund-Trainer.

Liverpool ohne Coutinho unberechenbarer

Der Abgang von Coutinho wird in Liverpool derzeit nicht besonders schmerzlich vermisst. Dass dies der Fall ist, führt Klopp auch auf die Leistung von Firmino zurück. "Das vielleicht größte Kompliment ist, dass niemand in den letzten Spielen dachte: 'Mit Philippe wäre es anders gelaufen'".

Der 50-Jährige hob stattdessen die Vorteile aus dem Coutinho-Wechsel hervor. "Jetzt haben wir nicht mehr diesen einen dominanten Spieler. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Aber jetzt sind wir ein bisschen unberechenbarer", betonte Klopp. Zwar sei Firmino auch ein dominanter Spieler, doch weise er erhebliche Unterschiede zu seinem brasilianischen Kollegen auf: "Es ist einfach eine andere Art Fußball zu spielen."