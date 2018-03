Sadio Mané adelt Klopp: "Das ist Power pur"

Sadio Mané ist einer von Jürgen Klopps erfolgreichsten Goalgettern

Mit dem englischen Fußball-Erstligisten FC Liverpool spielt Stürmer Sadio Mané in dieser Saison wieder im Konzert der Großen mit. Ein Grund dafür ist in den Augen des Senegalesen das Spielsystem von Jürgen Klopp, der in der Kabine der Reds einen tadellosen Ruf genießt.

Schon der Fußball, den Klopp als Hauptverantwortlicher von Borussia Dortmund spielen ließ, habe die Fußball-Welt fasziniert, schwärmte Mané im Interview mit der "SportBild" von seinem deutschen Cheftrainer. "Er fordert den Gegner, aber auch uns enorm. Das ist Power pur", beschrieb der 25-Jährige, der in 61 Pflichtspielen für den FC Liverpool bislang 27 Treffer erzielte und 15 weitere vorbereitete.

So hoch Mané die taktischen Qualitäten von Jürgen Klopp auch einschätzt, so sehr bewundert der Senegalese Klopps Verhalten abseits des Platzes. "Er ist in erster Linie Mensch. [...] Jeder Spieler bei uns liebt Jürgen Klopp. Er ist immer positiv, gibt uns so viel von seiner Power", so Mané, der sagt: "Er ist ein ganz besonderer Coach, ich denke, einer der besten. Jeder Fußballer auf der Welt würde gerne von ihm trainiert werden."

Auch der FC Bayern war an Mané interessiert

Dass Mané im Spätsommer 2014 nach seinem Abschied von RB Salzburg nicht in der Bundesliga, sondern stattdessen auf der Insel landete, lag an der Bewunderung des Stürmers für die Premier League. Dabei hätte sein Arbeitgeber damals auch gut und gerne FC Bayern München heißen können. Der deutsche Rekordmeister sei einer von vielen Topklubs gewesen, die an ihm interessiert gewesen sind, verriet Mané: "Aber ich denke, wir haben uns für den richtigen Weg entschieden."

Das große Ziel des FC Liverpool in der laufenden Saison ist der Gewinn der Champions League. Wie schwer dies wird, ist Mané durchaus bewusst: "Wenn du ein Champion werden willst, musst du Champions schlagen. Wir haben die Qualität, dass wir jede Mannschaft der Welt besiegen können. [...] Wieso sollte nicht Liverpool ganz oben stehen?"