Juves Fabel-Serie reißt - Höwedes im Kader

Paulo Dybala und die Turiner kassierten einen Rückschlag im Titelkampf

Die beeindruckende Siegesserie des italienischen Fußball-Meisters Juventus Turin ist gerissen. Nach zwölf Liga-Siegen in Serie musste sich die Alte Dame bei Abstiegskandidat SPAL 2013 Ferrara mit einem 0:0 zufrieden geben.

Trotz des Rückschlags im Kampf um den Scudetto führt der italienische Rekordmeister die Tabelle der Serie immer noch souverän mit 75 Zählern nach 29 Spielen an. Verfolger SSC Neapel hat aktuell 70 Punkte auf den Konto, allerdings auch ein Spiel weniger als die Turiner absolviert. Ferrara liegt mit 25 Zählern nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen.

Zwei Serien konnte die Alte Dame allerdings trotz des verpassten Dreiers ausbauen: Seit zehn Spielen ist Juve in der Liga ohne Gegentor und seit wettbewerbsübergreifend 24 Pflichtspielen ohne Niederlage.

Während Sami Khedira bei den Gästen aus gesundheitlichen Gründen nicht im Kader stand, saß der zuletzt erneut verletzte Benedikt Höwedes zumindest schon wieder auf der Bank. Zu einem Einsatz reichte es für den Ex-Schalker jedoch nicht.

Sollten sowohl Turin als auch Neapel die Schlagzahl in der nationalen Meisterschaft hoch halten, könnte es am 34. Spieltag zu einem echten Finale um die Meisterschaft kommen. Dann empfängt die Alte Dame die Neapolitaner im Juventus Stadium. Das erste Duell der beiden Spitzenmannschaften hatte Turin mit 1:0 in Neapel gewonnen.