Anführer gesucht! Viele Stars auf United-Wunschliste

José Mourinho will im Sommer seinen Kader weiter verbessern

Spätestens in der neuen Saison will der englische Rekordmeister Manchester United wieder um den Titel in der Premier League mitspielen. Teammanager José Mourinho bastelt dabei schon fleißig an seinem Wunsch-Kader.

Bereits am vergangenen Wochenende berichteten englischen Medien darüber, dass The Special One das Real-Madrid-Duo Raphael Varane und Toni Kroos als erste Neuzugänge für den kommenden Sommer ausgemacht hat. Die Red Devils sollen bereit sein, bis zu 180 Millionen Euro für die zwei Stammspieler der Königlichen auszugeben.

Nach Informationen der "Manchester Evening News" ist damit aber noch lange nicht genug. Vor allem im Mittelfeld will José Mourinho offenbar unbedingt Verstärkungen holen. Der Teammanager soll eine ganze Liste von potenziellen Lösungen erstellt haben, die als neue Mittelfeldstars verpflichtet werden könnten. In diesem Mannschaftsteil ist der Handlungsbedarf besonders groß, da hochbezahlte Stars wie Paul Pogba und Marouane Fellaini den eigenen Erwartungen hinterherlaufen und Altstar Michael Carrick bereits sein Karriereende zum Sommer verkündet hat.

Vidal vom FC Bayern eine Option

Auf dem "Wunschzettel" des portugiesischen Starcoaches sollen sich laut der englischen Zeitung Arturo Vidal vom FC Bayern, Marco Verratti von Paris Saint-Germain, Jean-Michael Seri von OGC Nizza sowie das brasilianische Duo Fred und Jorginho von Shakhtar Donetsk beziehungsweise SSC Neapel. Und auch der zentrale Mittelfeldmann Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom soll auf der ominösen Mourinho-Liste stehen.

Alle genannten Akteure könnten dabei helfen, die häufig verloren gegangenen Dominanz im Mittelfeld wieder zurück zu bekommen. Zu häufig hatte Mourinho in der jüngeren Vergangenheit damit gehadert, dass seinem Team die spielerische Überlegenheit und physische Stärke abhanden gekommen sei.

Es fehlt der Anführer

Ursprünglich hatte der Portugiese darauf gesetzt, Routinier Carrick noch einmal in die Rolle zu bekommen. Doch der dienstälteste United-Profi hatte zuletzt mit Herzproblemen zu kämpfen und absolvierte erst ein einziges Ligaspiel in diesem Jahr.

In welchen Fällen ein Wechsel auf die Insel konkret werden könnte, bleibt noch abzuwarten. Fest steht: Vom Profil her würden alle Akteure rund um Kroos, Vidal, Verratti und Co. auf den vakanten Anführerposten im Mittelfeld der Red Devils passen.